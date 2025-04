La pagella di Luka Jovic: il voto è altissimo. "Una delle migliori notti della sua vita"

Il Milan trionfa contro l'Inter e vince 3-0 la semifinale di ritorno di Coppa Italia, guadagnandosi la finale di Roma. Questa la pagella di Luka Jovic a cura di Pietro Mazzara, per MilanNews.it.

JOVIC 8: fa un lavoro sporco importante, mettendo giù palloni complicati e badando al sodo lasciando gli orpelli in soffitta. Apre e chiude l’azione che porta al gol del vantaggio del Milan dove si fa trovare pronto a inzuccare il cross di Jimenez, anticipando Darmian e non lasciando spazio di reazione a Martinez. In avvio di ripresa, su angolo, è un falco nel prendersi il ribalzo e fare 0-2. Non sbaglia praticamente nulla con la palla al piede, in una delle migliori notti della sua vita.