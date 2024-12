La posizione di Chukwueze, Fonseca: "Non è più forte difensivamente di Musah, ma può fare questo ruolo"

vedi letture

Paulo Fonseca ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni su Rafael Leao e Samuel Chukwueze:

Quanto è soddisfatto della crescita di Leao nell'atteggiamento? Ha capito come stimolarlo?

"È la realtà, non è un'impressione. Penso che Rafa ha ancora margine per migliorare. Ha fatto bene nelle ultime partite, anche per atteggiamento difensivo. Sono totalmente soddisfatto? No. Ha capacità per fare meglio. La testa di Rafa deve essere improntata sul fare meglio. Ha fatto 5 gol, deve avere in testa di farne 20. Quando abbiamo le capacità dobbiamo pretendere tanto da noi stessi. Deve essere ambizioso per fare sempre meglio. È sulla strada giusta ma non deve fermarsi adesso".

Chukwueze sta crescendo in fase difensiva?

"Due partite fa mi ricordo che ho parlato di Chukwu. Si sta adattando bene. Quando abbiamo bisogno di questo ruolo sulla destra sta progredendo. Non c'è nessun problema con lui. Se pensiamo che è più forte difensivamente di Musah, no. Ma può fare questo ruolo in qualche partita".