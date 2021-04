La Premier League "condanna la proposta della Superlega Europea"

Con un comunicato ufficiale la Premier league ha, di fatto, smentito la notizia secondo cui alcuni club inglesi, assieme ad altre prestigiose squadre europee, sarebbero pronti ad annunciare già oggi la creazione di una nuova SuperLega.

Ecco il testo integrale:

"La Premier League condanna qualsiasi proposta che attacchi i principi della competizione aperta e del merito sportivo che sono al centro della piramide calcistica nazionale ed europea. I tifosi di qualsiasi club in Inghilterra e in tutta Europa possono attualmente sognare che la loro squadra possa scalare la vetta e giocare contro i migliori. Crediamo che il concetto di una Super League europea distruggerebbe questo sogno. La Premier League è orgogliosa di organizzare una competizione calcistica competitiva e avvincente che l'ha resa la lega più seguita al mondo. Il nostro successo ci ha permesso di dare un contributo finanziario impareggiabile alla piramide calcistica nazionale. Una Super League europea minerebbe il fascino dell'intero gioco e avrà un impatto profondamente dannoso sulle prospettive immediate e future della Premier League e dei suoi club membri, e di tutti coloro che nel calcio contano sui nostri finanziamenti e sulla nostra solidarietà per prosperare. Lavoreremo con i tifosi, la FA, EFL, PFA e LMA, così come altri stakeholder, in patria e all'estero, per difendere l'integrità e le prospettive future del calcio inglese nel migliore interesse del gioco".