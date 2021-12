La Premier League ha deciso di non fermarsi. 90 positivi, il 16% dei calciatori no-vax

La Premier League non si ferma, nonostante la quarta ondata della pandemia da Covid-19, con la variante omicron, spaventi il mondo e soprattutto il Regno Unito. Il massimo campionato inglese ha infatti deciso di continuare a giocare anche durante le festività natalizie: confermato anche il boxing day, nonostante nell'ultimo turno si siano registrati diversi rinvii. E soprattutto nonostante i calciatori attualmente positivi in Premier siano novanta. Tanti, tantissimi, troppi: numeri che preoccupano e fanno ragionare sul futuro. Derivanti anche dal fatto che il 16 per cento dei calciatori non abbia ricevuto neanche una dose di vaccino: per questo si sta studiando una misura ad hoc per i no-vax d'oltremanica.