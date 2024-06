La pressione e il calcio in Europa, Pulisic spiega: "Mi sono adattato a giocare a massimi livelli"

Intervenuto ai microfoni di Miami Herald, ecco le curiose dichiarazioni l’attaccante esterno del Milan, Christian Pulisic, autore di una super stagione al suo primo anno in Italia con la maglia rossonera. Ecco le sue parole anche delle proprie passioni.

Giocare in Europa: "Ci sono sicuramente le pressioni che derivano da questo gruppo di giocatori statunitensi, ma è sempre stato così. Io personalmente, essendo stato nella squadra nazionale per così tanto tempo, ho sempre sentito quelle pressioni. Penso che ci siano stati momenti in cui mi sono perso un po’. Ma mi sono decisamente adattato a quel ruolo in cui gioco ai massimi livelli e so di poterlo fare. Tornerò e mi divertirò con la nazionale, darò il meglio che posso e alla fine, questo è tutto quello che puoi fare. La chiave è accettare la pressione e penso che tutto andrà bene".