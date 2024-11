La prima da titolare di Camarda in numeri: ecco come è andato il talento rossonero a Cagliari

Esordio da titolare per Francesco Camarda a soli 16 anni. E ovviamente i fari della Unipol Domus erano tutti puntati su di lui. Come se l'è cavata il centravanti? Analizziamo la sua prestazione a partire dai freddi numeri, elaborati da Sofascore:

Minuti giocati: 66'

Tiri in porta: 1

Dribbling tentati: 1

Dribbling riusciti: 1

Palloni toccati: 31

Passaggi riusciti: 16 su 19 (84%)

Passaggi chiave: 1

Contrasti a terra vinti: 3 su 5

Contrasti aerei vinti: 1 su 4

Possesso perso: 8

Falli fatti: 1

Falli subiti: 0

Fuorigioco: 1

Salvataggi: 1



Il voto di MilanNews.it: è una sufficienza piena: 6

"I suoi primi 65 minuti da titolare sono di buon auspicio. Si applica molto nello svuotare il cono centrale, tirar fuori uno dei centrali del Cagliari e fa molto da raccordo con i compagni. Apparecchia per Chukwueze, che non sfrutta. Nel secondo tempo fa due cose degne di nota: il salvataggio quasi sulla linea su una sponda velenosa di Piccoli e il colpo di testa su cross di Pulisic che, però, non riesce a spingere forte verso la porta sarda come vorrebbe. Ma ha dimostrato che in assenza di Morata, lui c’è.

Questo il giudizio del tecnico Paulo Fonseca al termine della partita:

“Non è stato facile. Ha fatto bene quello che ha fatto. Sono contento della sua prestazione”.