La prima volta di Theo e Maignan: per entrambi esordio a un campionato europeo

Esordio a un campionato europeo sia per Mike Maignan che per Théo Hernandez, schierati entrambi titolari contro l'Austria nella partita che apre la spedizione della nazionale francese a Euro 2024, torneo dove i bleus si presentano come favoriti alla vittoria finale.

Il portiere ha preso parte a Euro 2020 ma non ha mai messo piede in campo, osservando per tutto il torneo i compagni di squadra dalla panchina, con Hugo Lloris titolare tra i pali nonché capitano. All'addio proprio di quest'ultimo, ecco la grande occasione del milanista che oltretutto ha dovuto saltare Qatar 2022 per infortunio.

Presente invece ai Mondiali, dove ha giocato 6 partite su 7, Théo Hernandez non ha mai preso parte a un Europeo. Infatti la prima presenza del milanista con la selezione francese risale al 7 settembre 2021, nel primo blocco di partite dopo Euro 2020.