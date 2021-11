La profezia del 2012 di Johann Cruijff: "Messi arriverà a vincere 7 volte il Pallone d'Oro"

L'edizione odierna di Olé riprende una vecchia intervista concessa da Johann Cruijff su Lionel Messi. La leggenda olandese così parlò nel 2012, poco prima che la Pulga vincesse il terzo Pallone d'Oro consecutivo: "Messi ha vinto due Palloni d'Oro e sarà il giocatore che ne vincerà di più nella storia, per il giocatore che è e perché può essere ancora di più" fu la profezia dell'ex stella di Ajax e Barcellona, che il massimo riconoscimento per un giocatore lo vinse per tre volte (1971, 1973 e 1974). Sempre Cruijff continuò: "È la conferma del fatto che sia di gran lunga il migliore al mondo. Probabilmente vincerà 5-6-7 volte il Pallone d'Oro. È ineguagliabile, gioca un altro campionato".