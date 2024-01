La rabbia di Pioli: "Miranchuk si butta. Il mani di Holm? Strano che l'arbitro non sia stato richiamato a rivedere l'azione"

Oltre che deluso per l'eliminazione dalla Coppa Italia, è uno Stefano Pioli molto arrabbiato quello che si è presentato ieri sera nel post-partita di Milan-Atalanta, match che si è concluso con la vittoria dei bergamaschi per 2-1. In particolare, il tecnico rossonero si è lamentato per il rigore inesistente concesso ai nerazzurri nel secondo tempo e trasformato poi da Koopmeiners: "Il rigore per l’Atalanta non c’era. Ero nella traiettoria giusta e l’ho visto subito (Pioli è in effetti il primo a scattare dalla panchina…). Ho visto che la palla aveva cambiato traiettoria e Miranchuk si butta anche prima del contatto. La partita era equilibrata e questo episodio ha fatto sì che la gara cambiasse direzione" le parole dell'allenatore milanista riportate stamattina dalla Gazzetta dello Sport.

Pioli ha poi commentato brevemente anche l'ultimo episodio in area di rigore, con il tocco di mano di Holm dopo un colpo di testa di Simic: "Mi sembra strano che l’arbitro non sia stato richiamato per andare a rivedere l’azione".