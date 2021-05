La Repubblica Ceca cambia base per l'Europeo: niente Edimburgo, si resta a Praga

A pochi giorni dall'inizio dell'Europeo, la Repubblica Ceca comunica di aver deciso di cambiare la propria base in vista della manifestazione, spostandosi da Edimburgo a Praga. La notizia, comunicata dalla federazione tramite una nota stampa, arriva per via delle restrizioni più limitanti presenti in Scozia, che obbligherebbero alla quarantena tutta la squadra in caso di un caso di positività al Covid-19. I cechi, inseriti nel gruppo C con Albania, Inghilterra e Scozia, saranno dunque costretti a viaggiare in aereo da Praga per ogni sfida del proprio torneo.