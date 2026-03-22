La Roma ritrova la vittoria in campionato, 1-0 al Lecce
(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Una vittoria complicata ma pesante: la Roma ritrova il successo in campionato dopo un mese, col primo gol di Robinio Vaz. L'1-0 al Lecce arriva dopo l'eliminazione con fischi dall'Europa League: fatica fisica dei 120' col Bologna e mentale si vedono tutte, ma con i tre punti Gasperini riaggancia la Juve a quota 54, al quinto posto, tre lunghezze sotto la zona Champions occupata dal Como. Si ferma per infortunio Mancini, da valutare le sue condizioni in chiave ritiro azzurro (ANSA).
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