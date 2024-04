La Russa: "So che i milanisti hanno avanzato una proposta: ci sono troppe partite, ne vogliono togliere due, non vogliono giocare più nessun Derby"

Il presidente del Senato, noto tifoso interista, Ignazio La Russa, ha parlato dello scudetto vinto dall'Inter nel derby contro il Milan di ieri sera: "C'è chi parla di seconda stella di cartone. Mi fa godere, quanto mi fa godere. È lo scudetto che ci inorgoglisce di più perché sancisce che noi eravamo gli unici di quelli in testa a non aver imbrogliato. Agnelli ha ricordato seconda stella Juve nel 1982? Forse fino a quella data li meritava gli scudetti, sono quelli dopo di cui non mi vanterei troppo. Ha ragione Moratti, l'Inter ne dovrebbe avere 25 di scudetti".

"È successo che i satelliti si sono allineati, c'era una probabilità su un milione... che probabilità c'erano di vincere il ventesimo scudetto in casa del Milan con il Milan che è secondo in classifica? So che i milanisti hanno avanzato una proposta che comprendo: ci sono troppe partite, ne vogliono togliere due, non vogliono giocare più nessun Derby. Chi vorrei all’Inter l’anno prossimo? Quello che mi piace di più è Dybala, per lui farei pazzie, mi piace tantissimo. E’ spesso infortunato? Andrebbe bene anche se giocasse la metà delle partite".