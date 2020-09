La Serie A a stelle e strisce: Krause è il quarto proprietario USA in Serie A

Kyle Krause da Des Moines, Iowa, è il quarto proprietario statunitense di una società calcistica di Serie A. L'acquisto del Parma è oramai cosa fatta e arriva dopo che nel recente passato imprenditori provenienti dagli States avevano già messo le mani e deciso di investire nel nostro campionato. Prima di Krause, infatti, erano già sbarcati in Italia Paul Singer e il gruppo Elliott per prendere in mano il Milan, Rocco Commisso per rilevare la Fiorentina dalla famiglia Della Valle e Dan Friedkin, texano che giusto un mese fa ha definito l'acquisto della Roma dal connazionale James Pallotta.