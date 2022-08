La Serie A celebra il compleanno di Brahim Diaz: ecco i suoi momenti salienti della scorsa stagione

Brahim Diaz compie oggi 23 anni. Il classe 1999 nato a Malaga, da due stagione veste la maglia rossonera e si appresta a iniziare il suo terzo anno con il Milan. La Lega Serie A, sui profili social, gli fa gli auguri pubblicando un video delle sue migliori giocate della scorsa stagione scrivendo: “È il compleanno di Brahim del Milan. Gli regaliamo un minuto dei suoi momenti salienti della scorsa stagione”.

It's @Brahim's birthday, only makes sense to give you a minute's worth of his highlights from last season for @acmilan



Just how good is he, Rossoneri fans? ️#SerieA pic.twitter.com/IzkWU2fWnT