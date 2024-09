La sfida dei record, sarà il derby numero 240: Shevchenko è ancora il miglior marcatore

Va in scena domenica sera il derby numero 93° in Serie A con l’Inter padrone di casa. I rossoneri dopo la brutta sconfitta in Champions League e un avvio molto deludente in campionato, non possono fare altre figuracce, anche perché la posizione di mister Fonseca inizia a vacillare pericolosamente. Per il tecnico portoghese sarà decisivo molto probabilmente il derby di domenica.

In totale quello di domani sera sarà il derby numero 240 nella storia dei due club e il match verrà trasmesso in 200 paesi. Per i rossoneri, l'ex attaccante Andriy Shevchenko è il miglior marcatore della stracittadina con 14 reti.