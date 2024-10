La sosta sorride al Milan: rossoneri a segno per quattro gare di fila in Serie A

vedi letture

Dopo la partita di ieri contro l'Udinese, queste le statistiche di Opta Facts:

Ancora Pulisic On Fire. Nessun giocatore ha preso parte attiva a più reti di Pulisic in questo avvio di campionato (otto, come Marcus Thuram e Mateo Retegui – frutto di cinque reti e tre assist). Il Milan ha vinto tre gare casalinghe di campionato di fila senza subire gol, per la prima volta dal periodo tra marzo e maggio 2022 (cinque in quel caso). Sempre i rossoneri hanno vinto quattro gare di fila in Serie A dopo la sosta delle Nazionali per la prima volta dal periodo tra l’ottobre 2010 e l’ottobre 2011 (cinque in quel caso).