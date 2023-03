La squalifica di Leao riapre le porte della titolarità per Ante Rebic

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riferisce oggi il Corriere dello Sport, non solo Charles De Ketelaere giocherà dal primo minuto oggi, ma anche Ante Rebic che sarà chiamato a sostituire lo squalificato Rafael Leao. Dunque la coppia di trequartisti cambia totalmente per la trasferta di Firenze con il croato che non gioca dal primo minuto contro il Sassuolo e che oggi tornerà da ex al Franchi dove non visse sicuramente l'anno e mezzo migliore della sua carriera.