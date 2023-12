La Stampa - Continua a slittare l'annuncio del ritorno di Ibra

La presenza di Zlatan Ibrahimovic sugli spalti di San Siro sta diventando costante. Anche ieri sera, l'ex calciatore rossonero era allo stadio per assistere alla sfida tra Milan e Frosinone, al fianco dell'ex compagno di squadra Olivieg Giroud, che era squalificato. Una presenza che non è solo affetto per i colori rossoneri e per i suoi vecchi compagni di spogliatoio ma c'è qualcosa in più.

Si sa, Ibrahimovic è a colloquio con Cardinale da diverse settimane per un possibile rientro in società, questa volta in altre vesti: sarebbe più un ibrido di dirigente e consulente dello stesso manager americano, ma ancora il ruolo non è stato chiarito nè definito. La Stampa oggi scrive che l'annuncio del ritorno continua a slittare e questo non solo per una questione di trovare la tempistica adatta ma anche per far incastrare tutto, compreso il ruolo preciso che potrebbe avere qualora dovesse effettivamente tornare a Casa Milan.