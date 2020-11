La Stampa: "Europa League: Milan, pari a Lille. Vince il Napoli, Roma promossa"

"Europa League: Milan, pari a Lille. Vince il Napoli, Roma promossa": titola così questa mattina La Stampa in merito ai risultati di ieri sera delle italiani in Europa League. 1-1 del Milan in casa del Lille, vittorie invece per Napoli (2-0 al Rijeka) e Roma (0-2 in casa del Cjuj, giallorossi qualificati ai sedicesimi di finale con due giornate di anticipo).