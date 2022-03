La Stampa - Futuro Ibra: la qualificazione della Svezia al Mondiale potrebbe essere la chiave per il rinnovo con il Milan

MilanNews.it

Come l'Italia, anche la Svezia di Zlatan Ibrahimovic sarà impegnata nei prossimi giorni negli spareggi per andare al prossimo Mondiale. E chissà che il futuro dell'attaccante rossonero non dipenda proprio da come andranno queste sfide: come riportato La Stampa stamattina, infatti, la qualificazione al torneo in Qatar potrebbe essere la chiave per il suo rinnovo con il Milan.