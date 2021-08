La Stampa: "Juve in pole, fiducia Atalanta. Milan e Inter pronte a scattare"

Questo pomeriggio riparte la Serie A dopo un calciomercato di addii e ritorni che ha cambiato le carte in tavola e ha riportato in pole per lo Scudetto la Juventus che si era fatta del male da sola rinunciando ad Allegri salvo tornare sui suoi passi e riprendersi il posto da favorita. Alle spalle della Signora si piazza l'Atalanta, squadra rodata che ha ancora fame di stupire e voglia di migliorarsi, come il Verona di Bagnoli. Inter e Milan sono sullo stesso piano: entrambe hanno visto partire gli uomini più rappresentativi e cercheranno di completare la rosa con gli ultimi colpi di mercato. Napoli, Lazio e Roma, in quest'ordine, scaleranno la zona Champions senza negarsi di sognare più in grande. Un gradino sotto il Sassuolo di Dionisi, privo di Locatelli e forse di Berardi.