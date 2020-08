"Made in Italy e blindati: i brevi ritiri della Serie A": titola così questa mattina La Stampa che analizza i ritiri delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione. A causa dell'emergenza Covid-19, saranno tutti blindati e, a parte in Benevento che andrà in Austria, tutti gli altri club hanno deciso di restare in Italia per prepararsi al nuovo campionato.