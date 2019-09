Secondo quanto riporta oggi La Stampa, a Marco Giampaolo vengono rivolte le seguenti accuse: innanzittutto, finora la sua squadra non ha fatto vedere gioco e anima, inoltre ha utilizzato pochissimi i nuovi acquisti estivi. Il tecnico milanista non ha convinto nemmeno nelle scelte fatte finora, come per esempio il fatto di impiegare alcuni giocatori fuori ruolo.