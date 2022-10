La Stampa: "Milan incerottato a casa Chelsea. L’osservato speciale è Leao"

MilanNews.it

L'edizione odierna de La Stampa titola così questa mattina: "Milan incerottato a casa Chelsea. L’osservato speciale è Leao". Stasera i rossoneri saranno impegnati in casa dei Blues, ma Stefano Pioli dovrà fare a meno di diversi giocatori infortunati, oltre a quelli che non sono stati inseriti in lista Champions. C'è grande attesa per vedere all'opera Rafael Leao, che sogna una grande notte in Europa insieme al suo Milan. Tutti gli occhi saranno su di lui anche perchè il Chelsea continua a seguirlo con grande attenzione.