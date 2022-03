La Stampa: "Milan-Inter, prolungamento del duello. Pioli e Inzaghi cercano una scossa"

MilanNews.it

Dallo scudetto alla Coppa Italia, Milan e Inter si contendono un altro trofeo nel terzo round di questa stagione. Dopo le due sfide di Serie A, oggi si gioca la semifinale di andata che, come riporta La Stampa, è il prolungamento del duello tra due squadre in lotta per lo scudetto e divise da due punti in classifica con i nerazzurri però che hanno una gara in meno. Pioli e Inzaghi cercano una scossa e vogliono ritrovare le certezze perdute dopo i rallentamenti in campionato.