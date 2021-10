La Stampa prima della sfida tra Milan e Torino: "Test match"

La Stampa all'interno della sua edizione odierna propone questo titolo su Milan-Torino: "Test match". I rossoneri sfidano i granata in una gara perfetta per rivelare le rispettive ambizioni. Pioli si porta dietro il dubbio Ibrahimovic-Giroud, mentre Juric deve scegliere tra Sanabria e Belotti. La squadra piemontese non vince da 36 anni a San Siro contro il Diavolo: l'ultimo successo è datato 24 marzo 1985 per 0-1.