La Stampa: "Prima la Champions e poi il derby: Inter e Milan, vietato sbagliare"

Questo il titolo odierna de La Stampa su nerazzurri e rossoneri impegnati stasera in Champions League, ma già proiettati alla stracittadina di domenica: "Prima la Champions e poi il derby: Inter e Milan, vietato sbagliare". Vittoria d'obbligo per entrambe le due formazioni che solo da domani potranno iniziare a pensare al match di domenica sera. L'Inter è chiamata a vincere in casa dello Sheriff, mentre il Milan, ancora a zero punti in classifica, deve battere il Porto per continuare a sperare negli ottavi.