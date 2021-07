La Stampa: "Riduzione squadre in A e playoff scudetto, ecco la strada da percorrere"

"Riduzione squadre in A e playoff scudetto, ecco la strada da percorrere", scrive stamane La Stampa. Da oggi non si torna più indietro. Dopo 17 stagioni a 20 squadre (l'allargamento è datato 2004-05), la Serie A imbocca la strada della riduzione a 18 formazioni. E inizia a mettere a fuoco la rivoluzione dei playoff scudetto, mai sperimentati prima nei principali campionati europei. Per la prima volta queste modifiche sono entrate nell'ordine del giorno dell'assemblea della Lega Serie A: "Analisi impatti sull'ipotesi di modifica del format del campionato di Serie A", recita il punto 4 della scaletta di oggi pomeriggio. Dovrebbero servire tre anni per tradurre questo proposito in realtà.

In primo piano ci sono gli aspetti economici, dalla distribuzione dei diritti tv con due squadre in meno, al paracadute per le retrocesse. Il passaggio a 18 formazioni implica un dialogo con la Lega B. In Francia, dove la Ligue 1 è appena scesa da 20 a 18 partecipanti, è stato stabilito che nella stagione 2022-23 quattro squadre retrocederanno in Ligue 2, mentre solo due saliranno nella massima divisione. Non sarà facile trovare un accordo simile in Italia.

Poi ci sarà il discorso relativo ai playoff scudetto: al momento si ragiona su una fase finale con semifinali e finale tra le prime quattro della stagione regolare. Anche Liga e Premier League stanno studiando una soluzione simile. I campionati nazionali cercano esiti meno scontati. Gli ultimi 20 scudetti sono stati vinti solo da tre squadre: Juventus, Inter e Milan.