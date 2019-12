"Rieccolo": titola così questa mattina La Stampa sull'imminente ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic che tornerà così in Italia dopo sette anni. Ingaggio di 3 milioni fino a giugno, poi altri 6 milioni in caso di riconferma anche per la prossima stagione. Lo sblocco dopo il 5-0 di Bergamo, l’ok di Elliott per un giocatore simbolo. L'obiettivo sarà raggiungere un posto in Europa.