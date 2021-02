La Stampa su Milan-Stella Rossa 1-1: "Kessie in gol con dedica, rossoneri agli ottavi"

"Kessie in gol con dedica, rossoneri agli ottavi": questo il titolo de La Stampa per commentari il pareggio per 1-1 di ieri sera tra Milan e Stella Rossa. I ossoneri hanno conquistato così il pass per gli ottavi di Europa League. In gol su rigore Kessie, che ha decidato la rete al connazionale ivoriano Willy Ta Bi, ex giocatore dell’Atalanta, scomparso pochi giorni fa a 21 anni per un tumore al fegato.