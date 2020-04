La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 26, uno spazio alle ipotesi di proseguimento del calcio con questo titolo: "Champions in spiaggia". I rappresentanti delle 55 federazioni riuniti in conferenza. L'Uefa dà le indicazioni per chiudere la stagione: Coppe a luglio e agosto. A giugno la ripresa dei campionati, rinviati tutti gli impegni delle Nazionali.