La Stampa titola: "Europa e Italia, Milan double face: la Dinamo per svelare quella vera"

© foto di www.imagephotoagency.it

La Stampa in edicola titola così questa mattina: "Europa e Italia, Milan double face: la Dinamo per svelare quella vera". Fatto il salto di qualità in Serie A, ora per il Diavolo è arrivato il momento di farlo anche in Champions League. Stasera i rossoneri di Pioli saranno impegnati a Zagabria in un match decisivo per puntare ancora agli ottavi della massima competizione europea per club.