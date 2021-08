La Stampa titola: "Milan, Maignan para un rigore al Real"

Per commentare lo 0-0 di ieri in amichevole contro il Real Madrid, l'edizione odierna de La Stampa titola così stamattina: "Milan, Maignan para un rigore al Real". Il quotidiano mette in risalto soprattutto la prestazione del portiere francese che nel primo tempo ha neutralizzato un tiro dagli undici metri di Bale. Buono anche il debutto di Giroud alla sua prima da titolare con la maglia rossonera.