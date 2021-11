La Stampa: "Ultima chiamata per il Milan contro l’Atletico Madrid"

"Ultima chiamata per il Milan contro l’Atletico Madrid": scrive così questa mattina La Stampa che spiega che per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di Champions League deve battere a tutti i costi stasera gli spagnoli, magari anche con due gol di scarto così da avere una differenza reti migliore rispetto ai Colchoneros in caso di arrivo a pari punti in classifica.