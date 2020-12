Nonostante i soli 175 centimetri di altezza, Ismael Bennacer è riuscito a vincere il 50% dei duelli aerei in Serie A. Il centrocampista algerino, infatti, come scritto sul proprio sito ufficiale dalla redazione di Kickest, ha battuto i propri avversari per ben otto volte. Data la percentuale, quindi, il numero 4 del Diavolo ne ha persi altrettanti otto.