La strategia di Pioli: "Non ho tantissimi giocatori e lo preferisco. Magari puoi anche pagare qualcosa nell'immediato, ma a lungo termine avremo benefici con giocatori più motivati e meno infortuni"

vedi letture

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a SkySport nel post Cagliari-Milan:

Rosa più lunga?

"Sono partito con questo obiettivo e il club è stato bravo ad accontentarmi. Non ho tantissimi giocatori e lo preferisco, ma ne ho pochi e pronti per giocare. Magari puoi anche pagare qualcosa nell'immediato, ma a lungo termine avremo benefici con giocatori più motivati e meno infortuni. Non è che farò i cambi solo per le tante partite, ma anche per tenere alto il livello della squadra".