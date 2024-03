La Supercoppa Italiana si giocherà nel gennaio 2025. Ad aprile la decisione sui numero di partecipanti

L'Assemblea di Lega nella riunione di ieri ha deciso che la Supercoppa Italiana 2025 si giocherà a gennaio, in una data ancora da stabilire tra il 3 e il 7, a seconda del numero di partecipanti. Sarà di nuovo final four o una finale secca? A questa domanda dovranno rispondere i 20 presidente di Serie A, che stando a Il Corriere dello Sport il prossimo aprile si esprimeranno in merito a questa soluzione.

Nell'Assemblea di ieri sono state prese anche altre decisioni. Questa la nota ufficiale: "Si è svolta questa mattina, in collegamento video, l’Assemblea della Lega Serie A. In apertura di riunione - si legge nella nota ufficiale - è stato dedicato un minuto di silenzio in memoria di Joe Barone, Direttore Generale della Fiorentina scomparso martedì scorso.

Le Società hanno poi affrontato tutti i punti all’ordine del giorno, proseguendo il lavoro di assegnazione dei diritti audiovisivi internazionali cominciato diversi mesi fa. In particolare sono stati ceduti per i prossimi tre anni (ciclo 2024/2027) i diritti tv del Campionato di Serie A in Romania, Malta e Islanda. In questi ultimi due territori sono stati assegnati, per lo stesso arco temporale, anche i diritti di Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Durante l’incontro è stata inoltre definita, come previsto dal Decreto Lotti, la quota audience certificata, utile per la ripartizione delle risorse da diritti televisivi per la stagione in corso".