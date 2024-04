La Svezia annuncia un'amichevole contro la Serbia per celebrare Zlatan Ibrahimovic

Nel finale della scorsa stagione Zlatan Ibrahimovic ha annunciato l'addio al calcio giocato, dopo un'ultima annata passata più fuori che dentro dal campo per via dei continui fastidi fisici a cui il fuoriclasse era sottoposto. E se il Milan ha avuto modo di celebrarlo prima, durante e dopo l'ultima giornata dello scorso campionato a San Siro contro l'Hellas Verona, il 4 giugno, la Svezia non ha ancora avuto modo di celebrarlo. L'occasione però arriverà prima del previsto. La nazionale scandinava, infatti, ha annunciato un'amichevole contro la Serbia il prossimo 8 giugno che ha la finalità di celebrare la carriera di Zlatan Ibrahimovic.

Nel tweet della nazionale svedese si legge: "Insieme festeggiamo Zlatan Ibrahimovic. 8 giugno ore 18.00: una serata da non perdere: la Nazionale maschile incontra la Serbia alla Friends Arena e si festeggia la carriera gialloblù di Zlatan!". Ibra, con la sua nazionale, ha collezionato 122 presenze segnando 62 gol.