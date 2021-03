La top 11 dei rossoneri con più presenze in stagione: ci sono Castillejo, Diaz e Krunic

La stagione del Milan è stata lunga e piena di ostacoli, motivo per cui Pioli ha spesso dovuto attingere alle cosiddette "seconde linee". Nel postpartita del Franchi, il tecnico emiliano ha voluto sfatare il dogma, sottolineando che fin qui tutta la rosa ha avuto uno spazio adeguato. Analizzando i giocatori con maggior presenze, troviamo infatti diversi elementi che ad inizio anno partivano come sostituti, come Castillejo e Tonali. Ma ci sono anche altre sorprese, considerando che nell'undici dei calciatori con più gettoni, ci sono anche Diaz e Krunic.

Di la top 11 dei rossoneri con più presenze:

Kessie (40), Castillejo (38), Donnarumma (38), Theo Hernandez (36), Tonali (33), Calhanoglu (33), Calabria (32), Leao (32), Brahim Diaz (31), Krunic (31), Saelemaekers (31).