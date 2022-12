La top11 dei Mondiali di Carlo Nesti: due rossoneri in rosa, di cui un titolare

Fonte: di Carlo Nesti per TMW

Provo a schierare la mia “Top 11” dei Mondiali, passibile di tutte le varianti, che desiderate: impossibile soddisfare il palato di chiunque. Modulo 4-3-3. In porta E. Martinez, ma con Bono e Livakovic a breve distanza. In difesa, a destra Hakimi; al centro Gvardiol (tranne il finale) e Romero, tenendo di riserva Upamecano; a sinistra T. Hernandez, incalzato da Acuna. A centrocampo, intermedi Amarabat e Ounahi, con Fernandez alla finestra; play maker Modric. In attacco, a centro-destra Messi; al centro Alvarez; a centro-sinistra MBappé, tenendo in panchina Giroud, Gakpo e Saka. Non so se la finale sia stata la più spettacolare in assoluto, perché, a mio giudizio, e parliamo di capolavori, vale il 1954, il 1966 e il 1986. Italia-Germania 1970 sarebbe salita su questa giostra, ma fu solo una semifinale. E “solo”, in questo caso, vale come uno sfregio di tanta bellezza.