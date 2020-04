La UEFA chiede alle federazioni di decidere sui campionati entro il 25 maggio

Secondo quanto riferito dalla BBC, le leghe europee hanno tempo fino al 25 maggio per comunicare alla UEFA se hanno intenzione di completare o cancellare le loro stagioni e, in caso di ripartenza, con che formato. Si ritiene che UEFA abbia fissato questa scadenza a causa della prossima riunione del comitato esecutivo, in programma due giorni dopo, in cui potrebbero essere prese le decisioni sul proseguimento di Champions League ed Europa League. Quella del 25 maggio non è una data rigida, ma flessibile. La scorsa settimana, dopo una riunione in videochiamata con tutte e 55 le federazioni nazionali, la UEFA ha chiarito che desidera che le prestazioni sul campo a determinare quali club saranno le squadre europee della prossima stagione. Il massimo organo calcistico europeo ha accettato che in "casi speciali" alcuni campionati possano esseri cancellati, ma ha chiesto alle autorità di utilizzare "un format diverso" se necessario per consentire alle squadre di qualificarsi per le competizioni europee. Se non sarà possibile terminare le competizioni, spetterà ad ogni singola federazione la selezione delle qualificate in Champions League ed Europa League, fermo restando il fatto che la UEFA si riserverà, se necessario, il diritto di "rifiutare o valutare" le squadre.