La UEFA esprime il proprio cordoglio per Mihajlovic: "Siamo addolorati, riposa in pace"

Anche la UEFA, attraverso un tweet pubblicato sulla propria pagina ufficiale, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic: "Tutta la UEFA è profondamente addolorata nell'apprendere della morte di Sinisa Mihajlovic, 53 anni. Vincitore della Coppa dei Campioni con la Stella Rossa nel 1991, Mihajlovic è stato un giocatore coraggioso e uno specialista dei calci piazzati con un fantastico fiuto del gol. Riposa in pace Sinisa".

Everybody at UEFA is deeply saddened to learn of the death of Siniša Mihajlović, aged 53.



A European Cup winner with Red Star in 1991, Mihajlović was a fearless competitor and set-piece specialist with a fantastic eye for goal.



Rest in peace, Siniša. pic.twitter.com/CpcdvEwnda