La UEFA nega l'illuminazione arcobaleno all'Allianz Arena: "Messaggio politico, restiamo neutrali"

La città di Monaco e la Federazione tedesca avevano programmato di illuminare l'Allianz Arena con i colori dell'arcobaleno per la sfida di stasera contro l'Ungheria, come messaggio di sostegno nei confronti della comunità LGBT e contro una recente decisione del parlamento ungherese, che aveva vietato la "promozione" di contenuti LGBT tra i minori. La UEFA però, non ha dato il suo consenso: "Il razzismo, l'omofobia, il sessismo e tutte le forme di discriminazione sono una macchia nella nostra società e rappresentano uno dei maggiori problemi che lo sport deve affrontare oggi. Tuttavia, la UEFA per i suoi statuti è un'organizzazione politicamente e religiosamente neutrale e visto il contesto politico di questa specifica richiesta, siamo costretti a declinare".