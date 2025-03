La vendita dei biglietti per Milan-Inter di Coppa inizia venerdì

vedi letture

Dopo aver superato il Sassuolo agli Ottavi e la Roma ai Quarti, per il Milan si sono aperte le porte delle Semifinali di Coppa Italia: sarà l'Inter l'avversaria dei rossoneri, con la sfida d'andata che si giocherà in casa del Milan mercoledì 2 aprile alle ore 21.00.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Inter sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase Conferma posto: dalle ore 12:00 di venerdì 7 marzo alle ore 23:59 di domenica 9 marzo, ogni abbonato Serie A potrà confermare il proprio posto con listino dedicato, ad eccezione degli abbonati al secondo verde

Fase Secondo Verde: dalle ore 12:00 alle ore 23:59 di lunedì 10 marzo, ogni abbonato Serie A al settore Secondo Verde potrà acquistare un posto tra quelli disponibili, con listino dedicato.

Fase Abbonati: dalle ore 12:00 di martedì 11 marzo alle ore 23:59 di mercoledì 12 marzo, gli abbonati potranno acquistare fino a 2 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato.

Fase Milan Club: dalle ore 10:00 alle ore 23:59 di mercoledì 12 marzo, ogni possessore di CRN richiesta tramite AIMC potrà acquistare fino 2 biglietti, tutti intestati a titolari di CRN richiesta da AIMC

Fase CRN Card: in caso di disponibilità residua, dalle ore 12:00 di giovedì 13 marzo alle ore 15:00 di venerdì 14 marzo ogni possessore di CRN Card potrà acquistare fino a 2 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato.

Fase Vendita Libera: in caso di disponibilità residua, dalle ore 17:00 di venerdì 14 marzo, sarà attivata la fase di vendita libera.

CAMBIO NOMINATIVO

Per questa partita non sarà permesso il cambio nominativo.

PREZZI

Il prezzo dei biglietti per Milan-Inter di Coppa Italia parte da 39€ per la fase abbonati e per quella CRN Card, da 44€ per la fase di vendita libera.

CLUB 1899

Sono già in vendita le Experience esclusive di Club 1899 per Milan-Inter: vai su booking.acmilan.com e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili. Contattaci per scoprire i benefit.