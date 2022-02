La vera proiezione Scudetto in base all'andamento delle capoliste: mai così bassa da Calciopoli

Fonte: tuttomercatoweb.com

Napoli e Milan prime con 57 punti conquistati nelle prime 27 giornate. Inter con 55 punti, ma potenzialmente a 58. E' una corsa Scudetto più livellata che mai quella che, quest'anno, coinvolge la Serie A. Col gol allo scadere di Fabian Ruiz all'Olimpico la squadra di Spalletti ha raggiunto in vetta i rossoneri e nel prossimo turno ci sarà lo scontro diretto allo Stadio Maradona.

Alla luce degli ultimi risultati, in tanti parlano di corsa Scudetto livellata verso il basso. Ed effettivamente i numeri dicono questo: le due capoliste a 11 turni dalla fine viaggiano con una media di poco superiore ai 2 punti a partita, per la precisione 2.11. Leggermente più alta, ma è questione di centesimi, quella dell'Inter: 55 punti in 26 partite, ovvero una media di 2.15 punti a partita.

Cosa vuol dire tutto ciò? Significa che se le prime tre della classe andranno avanti con questo ritmo fino alla fine, arriveranno a conquistare 80-81 punti. Ovvero la quota Scudetto più bassa dai tempi di Calciopoli, quando l'Inter vinse con 76 punti solo dopo che l'inchiesta sanzionò la Juve (che chiuse quella Serie A con 91 punti).

L'ultima squadra che senza sentenze successive ha vinto lo Scudetto con una media punti simile è stata la Juventus nella stagione 2002/03: in panchina c'era Lippi, quella Juve vinse lo Scudetto addirittura con 72 punti. Ma occorre ricordare che quella Serie A era ancora composta da 18 squadre, non 20. Quindi con una media punti praticamente identica a quella delle attuali capoliste: 2.11.

2020/21 - Inter, 91 punti dopo 38 giornate

2019/20 - Juventus, 83 punti

2018/19 - Juventus, 90 punti

2017/18 - Juventus 95 punti

2016/17 - Juventus, 91 punti

2015/16 - Juventus, 91 punti

2014/15 - Juventus, 87 punti

2013/14 - Juventus, 102 punti

2012/13 - Juventus, 87 punti

2011/12 - Juventus, 84 punti

2010/11 - Milan, 82 punti

2009/10 - Inter, 82 punti

2008/09 - Inter, 84 punti

2007/08 - Inter, 85 punti

2006/07 - Inter, 97 punti

*2005/06 - Inter, 76 punti

*Vinse la Juventus con 91 punti, ma fu poi sanzionata con la retrocessione nell'ambito dell'inchiesta Calciopoli