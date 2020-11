"Niente paura". È questo il titolo che il Corriere Fiorentino piazza in prima pagina in merito al big match che attende la Fiorentina sul campo del Milan. "Al Diavolo la paura", è il gioco di parole scelto per aprire le pagine sportive, evidenziando come torneranno Ribery e Borja Valero per battere la capolista del campionato.