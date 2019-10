Lady Andrade: "Mister Ganz ha la fortuna di essere stato giocatore. Legge bene le partite"

Lady Andrade, ai microfoni di Milan TV, ha parlato di uno dei pregi di mister Ganz: "Ha la fortuna di essere stato giocatore, capisce molto come uno si sente in campo, ha pazienza, sa come migliorare le nostre qualità per metterle a favore della squadra. Mi piace perché legge molto bene le partite e questo ci aiuta molto, e si è visto per esempio con la Roma."