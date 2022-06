LAFC, Bale per 12 mesi più opzione. Il gallese: "Al posto giusto al momento giusto della carriera"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Il Los Angeles FC ha annunciato l'acquisto di Gareth Bale. Il trasferimento di fatto era stato annunciato la scorsa notte ma ora la franchigia californiana ha reso ufficialmente noti i dettagli dell'operazione: accordo per 12 mesi più opzione estendibile fino al 2024. "Sono estremamente entusiasta di questo trasferimento al LAFC", ha detto Bale. "Questo è il posto giusto per me e la mia famiglia e il momento giusto della mia carriera, e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con la squadra e prepararmi a vincere più trofei a Los Angeles". In passato il gallese era stato accostato anche al Milan.