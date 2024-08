Lalas commenta Pulisic: "Sembra in formissima, segnando con il Barcellona ha dato ai fan americani quello che volevano"

L'ex calciatore statunitense Alexi Lalas, che tra le altre squadre ha giocato anche nel Padova, si è espresso su Christian Pulisic e le aspettative per la sua seconda stagione al Milan. Ecco le sue parole: "Sembra pronto per un'altra grande stagione in Italia? Buon per lui. Ha segnato l'altro giorno da un angolazione veramente complicata, tutte le volte che segna è una festa. Fare gol e farlo in America, ha dato ai fan quello che volevano".

Per Milan-Barcellona c'erano più di 51.000 persone: "Incredibile, la gente vuole vedere il Barcellona, vuole vedere il Milan, e hanno avuto quello che volevano - un sacco di gol".