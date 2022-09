LaLiga, comunicati i limiti salariali: Real in leggero calo, clamoroso balzo del Barça

MilanNews.it

La Lega calcio spagnola ha pubblicato i dati relativi ai limiti salariali di tutte le squadre della prima divisione. Il Real Madrid ha il bilancio migliore, avendo fatto registrare un attivo di 683 milioni (leggero calo rispetto all'ultimo report). A sorpresa segue il Barcellona, che effettua un balzo incredibile passando da - 144 (unico club in passivo) a + 656 milioni, grazie alle "leve" attivate durante l'estate e all'abbassamento del monte stipendi.

Il "costo della squadra sportiva", o LCPD in spagnolo, è l'importo che ogni squadra può spendere per gli ingaggi dei giocatori, dell'allenatore, del vice-allenatore e del preparatore atletico. Questo limite include anche le spese effettuate per le squadre giovanili, gli stipendi fissi e variabili dei tesserati, bonus collettivi, commissioni per gli agenti e altri ammortamenti.